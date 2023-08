Hydro investit dans son usine d’extrusion de Lucé (28)

L’usine de Lucé, qui emploie environ 160 personnes, exploite actuellement deux presses d’extrusion et une installation d’anodisation. Elle fournit à ses clients des profilés en aluminium sur mesure et standard depuis le début de sa production en 1959. « L’usine de Lucé a les hommes et le potentiel pour devenir un leader industriel dans le paysage français. L’investissement va améliorer la capacité du site à atteindre son potentiel », a déclaré Roland Van der Aa, vice-président France de la business unit Extrusion Europe d’Hydro.

Le nouvel investissement sera principalement consacré à la remise à neuf technique sur site. Il s’agira notamment de mettre à niveau et/ou de remplacer le matériel électrique, l’équipement mécanique et hydraulique, les bâtiments et infrastructures.

Hydro investit également sur les hommes, en renforçant la formation de ses salariés. « Nous allons également améliorer et accélérer notre programme de formation des employés, par exemple en matière de maintenance et de contrôle des processus », poursuit Rolland Van der Aa.

L’usine est l’une des quatre site d’extrusion d’Hydro en France. Les autres sont à Albi (81), Châteauroux (36) et Puget-sur-Argens (83). L’usine de Lucé dessert les principales industries européennes depuis 1959. Aujourd’hui, l’usine recycle 62 000 tonnes par an de lingots d’extrusion d’aluminium recyclés, desservant des industries telles que le bâtiment et la construction, l’automobile et les transports.