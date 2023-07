Hydro finalise l’acquisition du Polonais Alumetal et se renforce sur le recyclage

Belle opération en Pologne pour le groupe Hydro, qui a finalisé l’offre publique d’achat d’Alumetal de plus de 97% des actions. Les responsables des deux entreprises sont réunis le 10 juillet 2023 au siège d’Alumeral à Kety (Pologne) pour officialiser la transaction. L’acquisition de la société polonaise de recyclage de l’aluminium renforce la position d’Hydro en matière de recyclage en Europe et élargit son offre de produits sur le marché des alliages de fonderie à faible teneur en carbone et à base de déchets.

L’utilisation d’aluminium post-consommation doublé d’ici 2025

Il s’agit d’une étape importante pour Hydro qui s’est fixé pour objectif de doubler l’utilisation de déchets d’aluminium post-consommation d’ici 2025, permettant de réduire de façon importante l’empreinte CO2 par rapport à l’aluminium primaire ou aux déchets pré-consommation/process. « Avec cette acquisition, Hydro et Alumetal deviendront ensemble le premier recycleur intégré d’aluminium en Europe », annonce Eivind Kallevik, vice-président exécutif d’Hydro Aluminium Metal. « Cela nous permettra d’offrir davantage de produits en aluminium recyclé et à faible teneur en carbone à base de déchets post-consommation, renforçant ainsi notre engagement à permettre à nos clients d’atteindre leurs objectifs de durabilité. L’intégration d’Alumetal dans la famille Hydro contribuera également à accroître la circularité dans la chaîne de valeur de l’aluminium, favorisant ainsi une économie de plus en plus circulaire en Europe. »

De belles perspectives pour Alumetal

Cette transaction permettra également à Hydro d’augmenter ses compétences dans le recyclage des matériaux de rebut d’aluminium, et Alumetal renforcera sa position concurrentielle en entrant dans les structures de l’une des plus grandes et des plus importantes sociétés mondiales d’aluminium. « L’acquisition montre à quel point les efforts de l’équipe d’Alumetal ont été extraordinaires au cours des 20 dernières années, démontre notre parcours de croissance important et notre développement intensif au sein de notre organisation », complète Agnieszka Drzyżdżyk, Pdg d’Alumetal. « Je suis très fière de nos employés et nous nous réjouissons à la perspective d’un avenir encore plus prometteur avec Hydro. »

Début de l’intégration dans le groupe Hydro

Hydro sera un propriétaire actif et soutiendra Alumetal dans son positionnement et son renforcement de l’entreprise à l’avenir en matière d’excellence opérationnelle, de sécurité et de croissance. Alumetal sera une entreprise autonome de la famille Hydro et continuera de travailler avec son modèle commercial, organisationnel et opérationnel actuel, en veillant à ce que le succès d’Alumetal se poursuive avec de nouveaux propriétaires. Hydro et Alumetal vont maintenant lancer le processus d’intégration du recycleur polonais dans Hydro.