Hydro finalise l’acquisition de la société Hueck

L’acquisition du groupe Hueck, qui avait été annoncée le 15 décembre dernier, renforce la position de Hydro Building Systems en Europe et complète sa présence sur le marché. Hueck est composé de deux filiales : Hueck Extrusion et Hueck Systems. L’Allemagne représente le plus grand segment du marché européen des systèmes de construction. Désormais, Hydro dispose de 5 unités d’extrusion, trois sites de recyclage et compte 2 000 employés dans le pays dont 200 techniciens, spécialistes dans la conception de solutions pour fenêtres, portes et façades pour les secteurs du bâtiment et de la construction.

« Ensemble, formant une seule et même entreprise, nous irons au-delà de notre stratégie écoresponsable avec des solutions à faible empreinte carbone », explique Henri Gomez, vice-président sénior d’Hydro Buildings Systems. « Nous renforcerons notre approche digitale pour soutenir efficacement nos clients et leur proposerons des produits toujours plus innovants. Notre mission reste inchangée, nous sommes pleinement engagés à aider nos clients à saisir de nouvelles opportunités présentes sur le marché du bâtiment et de la construction. Nous sommes impatients de rencontrer nos nouveaux collègues et, ensemble, nous écrirons de nouveaux chapitres de notre histoire commune » conclut-il.

Hueck est une entreprise familiale, fournisseur de systèmes en aluminium et de profilés en aluminium extrudé, dont le siège social est situé à Lüdenscheid (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), en Allemagne. Elle emploie 500 collaborateurs et dispose de deux presses d’extrusion et de sa propre fonderie.