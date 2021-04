Hybridproject, configurateur de portes d’entrée 3D de Minco

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Numérique Supprimer Minco Supprimer Menuiserie extérieure Supprimer France Supprimer Valider Valider

Minco, spécialiste des menuiseries hybrides bois-aluminium, propose Hybridproject, un nouveau configurateur en ligne pour permettre au particulier de préparer son projet d’achat de porte d’entrée.



Choisir une nouvelle porte pour sa maison est un investissement qui demande réflexion. Pour faciliter le choix de ses clients particuliers, Minco a développé Hybridproject. Ce nouveau configurateur de portes d’entrée 3D est accessible en ligne sur www.portedentreehybride.fr, mais aussi en application pour Smartphone et tablette (Android et Apple). Intuitif, rapide et efficace, il permet d’essayer différents styles sans sortir de chez soi.

Choisir sa porte en sept étapes

Simple, le choix et la personnalisation se déroulent en sept étapes : style de porte d’après un catalogue de 40 modèles ; type de porte (simple, tierce, double) ; sens d’ouverture ; couleur extérieure parmi 26 coloris tendance ; couleur intérieure avec 30 finitions design ; type de vitrage ; poignées et accessoires.

En quelques clics, le client final peut – gratuitement – apporter une touche personnelle à son habitat et présenter au professionnel toutes les caractéristiques de son projet de porte d’entrée. « Notre but est d’inspirer les gens et de les accompagner dans leur projet », explique Freddy Thomin, responsable marketing de Minco. « C’est un outil qu’on peut utiliser chez soi, installé confortablement dans son canapé. Il permet de déployer son côté créatif et de se projeter plus facilement dans son projet sans obligation d’achat. »

La réalité augmentée pour se projeter

Petit plus, le configurateur Hybridproject permet de mettre la porte créée virtuellement en situation. Après avoir enregistré le produit et ouvert un compte sur Hybridproject, il suffit d’enclencher la caméra du Smartphone ou de la tablette : la nouvelle porte virtuelle apparaît dans le cadre prévu, côté intérieur et extérieur. Grâce à la réalité augmentée, projeter ses idées en couleurs et en textures est à la fois pratique et ludique. Il ne reste ensuite plus qu’à commander pour passer du virtuel à la réalité...