Hunter Douglas acquiert l’Allemand Erfal

Hunter Douglas, leader mondial de l’habillage de fenêtres - notamment les stores Luxaflex - et l'un des principaux fabricants de produits architecturaux, annonce ce 23 mars 2023 le rachat de l’Allemand Erfal Gmbh & Co KG.

Erfal est un fabricant de stores et de moustiquaires de haut de gamme sur mesure. La société propose également une large gamme d'accessoires de décoration de fenêtre, son activité originelle puisqu’à son démarrage en 1984, l’entreprise fabriquait uniquement des tringles à rideaux. Basé à Falkenstein (Saxe), à l’est de l’Allemagne, Erfal prévoit un bilan 2022 à environ 55 millions d'euros et compte 450 employés.

Jörg Erler, fondateur d'Erfal, restera administrateur et l'entreprise continuera à fonctionner de manière indépendante sous la gestion actuelle. L'achèvement de l’opération est soumis à l'approbation de l'autorité allemande de la concurrence. Les termes n'ont pas été divulgués.

Hunter Douglas, mastodonte du secteur de la protection solaire, dont le siège social à Rotterdam (Pays-Bas), comprend 136 entreprises avec 47 sites de fabrication et 89 usines d'assemblage dans plus de 100 pays. Le groupe compte environ 22 000 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 4,23 milliards d’euros (4,6 milliards USD) en 2021.