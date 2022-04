Humidité et enveloppe : quelle ventilation pour quel type de paroi ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Ventilation Supprimer Ventilation mécanique insufflée Supprimer Ventilation mécanique répartie Supprimer humidite Supprimer France Supprimer Valider Valider

La migration d’humidité dans l’enveloppe du bâtiment influe sur la pérennité du bâti. Profeel vient d’éditer le résultat d’un travail approfondi sur l’impact de la ventilation sur ce phénomène de transferts hydriques.

Le programme Profeel a réalisé une étude* pour évaluer les risques liés à la pression/dépression de différents types de systèmes de ventilation sur les flux de vapeur, la condensation ou les moisissures au sein des parois. Ont été étudiés trois types de ventilation (par extraction de type hygro B, par insufflation répartie ou par insufflation centralisée) dans quatre zones climatiques en France, sur cinq types de parois : ossature bois sous bardage ventilé, béton banché ou brique monomur avec isolation par l’intérieur (ITI) ou isolation par l’extérieur (ITE), avec, à chaque fois, une variante entre isolant biosourcé ou non.

Synthèse, tableaux et résultats disponibles

La conclusion de ce travail fait l’objet d’un rapport détaillé et d’une synthèse, disponibles sur le site programmepacte.fr. Sur une paroi à ossature bois ou en béton banché avec ITE biosourcée et ventilation par insufflation, un léger risque fongique apparaît. Sur béton banché ou brique monomur avec ITE non biosourcée et ventilation par insufflation, l’enduit extérieur peut présenter une fragilité. Un pare-vapeur devra être ajouté aux isolants perméables en cas de de structure béton, quelle que soit la ventilation. Enfin, les différentes ventilations ne suppriment pas le besoin d’un pare-vapeur en cas d’ITE biosourcée, en particulier dans les zones climatiques du nord de la France. Des tableaux récapitulatifs présentent les résultats simplifiés dans la synthèse proposée sur le site.

*Impact de la ventilation sur la migration d’humidité dans l’enveloppe, février 2022, Profeel