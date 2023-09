Hugues de Marne nommé directeur général France chez Watts

Diplômé de l’ESGCI et titulaire d’un MBA de l’emLyon Business School, Hugues de Marne bénéficie d’une expérience dans le développement des affaires sur des marchés B to B allant des produits techniques HVAC aux solutions de plomberie pour des entreprises réputées du secteur. Il a notamment dirigé Uponor en France, après avoir piloté la direction commerciale Climatisation & ventilation d'Atlantic. A la tête du comité de direction depuis le 4 septembre 2023, date de prise officielle de ses fonctions, Hugues de Marne a la volonté de pérenniser le statut de Watts sur le marché, poursuivre la stratégie d’innovation et renforcer les positions de l’entreprise notamment sur les secteurs du génie climatique et de l’efficacité énergétique.

Watts a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires global Europe de près de 370 millions d’euros. La société emploie environ 2000 personnes sur 20 sites dont 4 en France basés à Sorgues (84), Virey le Grand (71), Moirans (38) et Hautvillers-Ouville (80).