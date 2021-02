Huawei : construction d’une usine de production à Brumath

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le géant chinois des télécommunications Huawei vient de présenter officiellement la construction de sa première usine hors de Chine.

Dans le cadre de sa politique de développement, Huawei se lance dans la construction de sa première usine en dehors de la Chine. Cette future unité de production sera implantée au Business Parc de Brumath (Bas-Rhin). Elle permettra la conception d’équipements, notamment liés à la 5G.

Les négociations entre Huawei, l’État, la région Grand Est et la commune du Haguenau ont duré un an. Le chantier devrait débuter cette année pour une livraison envisagée courant 2023, selon Catherine Chen, la vice-présidente et membre du conseil d’administration de Huawei.

La réalisation du projet nécessite un investissement de 200 M€. Baptisé « Huawei European Wireless Factory », ce futur site générera jusqu’à 500 emplois directs. Les équipements fabriqués au sein de cette unité seront destinés au marché européen.