Houzz intègre Batiprix pour augmenter la rentabilité des professionnels de la rénovation

Houzz Inc., la plateforme leader de la rénovation et la décoration résidentielle, annonce aujourd’hui l’intégration de la Bibliothèque Batiprix sur Houzz Pro, sa solution de gestion et de marketing tout-en-un destinée aux artisans.

Houzz Pro donne ainsi un accès illimité à la Bibliothèque de prix de 28 000 travaux, permettant aux professionnels de gagner un temps considérable dans l'élaboration des chiffrages, tout en garantissant le bon niveau de marge et de rentabilité.

« Nous avons créé Houzz Pro afin d’aider les professionnels de la rénovation à développer et à piloter leur activité de manière efficace et rentable », déclare Thomas Volpi, directeur des ventes Europe. « Aujourd’hui, notre communauté exprime le souhait d’un chiffrage plus rapide, au juste coût, précis et accessible à tout moment. Nous sommes ravis de pouvoir répondre à cette demande grâce à notre collaboration avec Batiprix ».

Houzz Pro Houzz Pro est disponible dans plus de 10 pays à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Australie. Les abonnements, pensés pour s'adapter à tous les budgets ou équipes, incluent également les services de publicité ciblée, de génération de prospects, le CRM, la facturation et d’autres outils de gestion d’entreprise. L’application Houzz Pro est disponible sur les appareils iOS et Android. La communauté Houzz rassemble plus de 65 millions de propriétaires et de passionnés de décoration et plus de 3 millions de professionnels à travers le monde dans plus de 100 catégories, incluant les architectes, les architectes d’intérieur, les artisans et entreprises générales du bâtiment et les constructeurs.

« Batiprix a été créé pour aider les professionnels du bâtiment et travaux publics à chiffrer précisément et rapidement leurs prestations avec le souci de préserver leur rentabilité », déclare Soufiane Aliyat, directeur de Batiprix. « Notre partenariat avec Houzz permet aux professionnels de bénéficier de Batiprix au sein d’une solution complète pour la gestion de tous leurs projets. L’intelligence de Batiprix s’intègre parfaitement dans les outils complémentaires de la solution Houzz Pro, comme la modélisation de plans 2D et 3D avec un simple smartphone : un gain de temps considérable pour accélérer la prise des métrés et un atout pour valoriser ses devis et les différencier ».

28 000 ouvrages

La Bibliothèque Batiprix est intégrée à la fonction chiffrage et création de devis sur Houzz Pro, avec des données prêtes à l’emploi et personnalisables. Vingt-trois corps d’états et 28 000 ouvrages, permettant de chiffrer tout type de travaux, sont disponibles pour aider tous les professionnels du bâtiment à dresser correctement et plus rapidement des devis complets et précis. Les professionnels n’auront plus besoin de copier ou saisir des informations, ni de perdre du temps à chercher les prix, car les tarifs sont classés par famille de travaux, en conformité avec les règles de l’art et les Documents Techniques Unifiés (DTU).

Chaque ouvrage contient le détail des temps de mise en oeuvre et des quantités précises de fournitures, y compris les chutes et pertes sur le chantier. De plus, le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre sont actualisés régulièrement, ce qui permet aux professionnels d’estimer précisément le coût des chantiers, en prenant en compte les fluctuations liées à l’inflation.

Dans l’outil de création de devis de Houzz Pro et une fois les ouvrages ajoutés, les artisans peuvent calculer automatiquement le déboursé sec (1), le coût de revient (2) et le prix de vente en fonction des paramètres spécifiques comme la surface concernée et l’unité, ajuster le taux de frais généraux si besoin, et bien plus. En ajustant leur taux de marge, les professionnels peuvent rendre leurs chiffrages plus personnalisés et conserver la marge et les délais de règlement souhaités. Après avoir ajouté tous les ouvrages nécessaires à leur devis, les professionnels peuvent visualiser ce dernier avant de l’envoyer à leurs clients pour approbation finale en ligne. Une fois leur devis validé, ils pourront créer une facture.

Grâce à l’intégration de la Bibliothèque Batiprix sur Houzz Pro, les recherches, les estimations de prix et autres tâches chronophages sont désormais effectuées automatiquement en amont, ce qui permet aux professionnels de la rénovation d’optimiser leur activité et estimations tarifaires afin de se concentrer davantage sur leur coeur de métier.

La Bibliothèque Batiprix est incluse dans tous les abonnements de Houzz Pro, la solution qui aide les professionnels à gérer leur entreprise de manière efficace et rentable et à attirer de nouveaux prospects, tout en leur offrant une expérience client de premier choix.

Les professionnels peuvent essayer la Bibliothèque Batiprix en créant un compte gratuit Houzz Pro directement ici.



(1) Le déboursé sec comprend tous les frais nécessaires à la réalisation d'un ouvrage, c'est-à-dire, aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux et le coût de location du matériel de chantier, sans tenir compte des charges fixes de l'entreprise et de la marge à dégager. Le taux horaire de main-d'oeuvre tient compte des temps improductifs de chaque corps d’état ainsi que des indemnités de repas, de transport et de trajet.

(2) Le coût de revient comprend le déboursé sec et intègre les charges fixes (frais généraux) de l'entreprise. Dans la Bibliothèque Batiprix, chaque corps d’état possède son propre coefficient de frais généraux en tenant compte des contraintes d’activité.