Hörmann remaille sa distribution Habitat

Pour simplifier le service commercial et la logistique, pour l’entreprise comme pour ses clients de son activité Habitat commandant moins de 40 portes par an, Hörmann met en place pour la France un nouveau maillage du territoire, pour plus de proximité.

Assuré jadis par six agences commerciales, fermées en 2021 lors de la réorganisation d’Hörmann France, ce travail de proximité reposera désormais sur les Partenaires distributeurs Habitat, clients-distributeurs de longue date de la marque, qui assureront le relais.

© Hörmann Markus Stump, directeur général d'Hörmann France

« Une multitude d’acteurs veulent distribuer nos produits, des réguliers avec de grosses commandes, mais aussi des artisans de taille plus modeste », explique Markus Stump, directeur général d’Hörmann France. « Nous avons créé les Distributeurs habitat pour commercialiser nos produits sur une région donnée. Ils sont un 15 pour l’instant, avec pour objectif d’en compter une trentaine d’ici un à deux ans. » Ces partenaires – ce ne sera pas un réseau à proprement parler, puisqu’Hörmann a déjà les Espaces Conseils – ont été choisis parmi des acteurs très importants de la marque. Ils ne seront pas exclusifs et ne feront pas d’installation, mais arboreront signalétique et logo. « Nous leur demandons également d’avoir un stock sur les produits standards », poursuit Markus Stump.

Les clients commandant plus de 40 unités par an continueront à être servis par le siège de Sens (Yonne), où être regroupée toute l’activité habitat pour la France, et dont le centre logistique est en cours d’agrandissement de 5 000 m2. L’achèvement des travaux est prévu pour début 2024.