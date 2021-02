Hörmann : les portes intérieures complètent la campagne Europa Promotion

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Communication Supprimer Porte Supprimer Publicité Supprimer France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

La campagne annuelle Europa Promotion d’Hörmann, proposant des prix attractifs sur ses produits, revient le 1er mars avec une nouveauté : une offre sur les portes d’intérieur.

Chaque année au 1er mars, le leader européen Hörmann reconduit son opération promotionnelle annuelle visant à proposer une sélection de ses références-phares à des prix particulièrement attractifs.

Portes d'intérieur



Nouveauté 2021, aux côtés de ses traditionnelles références en portes de garage sectionnelles motorisées RenoMatic et portes d’entrée Thermo 65 et ThermoSafe, Hörmann propose désormais une sélection de portes d’intérieur, alliant design et qualités technique. Une façon pour le fabricant d’asseoir sa position également comme acteur des menuiseries intérieur de l’univers de la maison. Un vrai tournant déco pour ses responsables qui souhaitent « répondre à chaque besoin d’équipement en menuiserie en fonction de ses goûts comme de ses envies, d’autant qu’il est possible de jouer sur les multiples cobinaisons entre les divers motifs, finitions et couleurs, voire même de personnaliser son produit ».





Nouvelle offre Hörmann depuis la fin 2019, l’éventail des solutions de portes intérieures s’est étoffé depuis et permet de présenter une offre variée comme la porte BaseLine, avec panneau à recouvrement de feuillures et bords arrondis, disponible en 7 couleurs Duradecor sans supplément (à partir de 248 euros), ou en version affleurante avec paumelles masquées, avec 7 couleurs Duradecor sans supplément (à partir de 318 euros). Hörmann propose également une porte d’intérieur DesignLine Stripe 15, avec son panneau bois rainuré à recouvrement et ses deux décors (laque blanche ou gris poussière), à partir de 278 euros.