Hörmann France et GP Portail associés pour une gamme hautement esthétique

Fruit de la collaboration entre deux entreprises de renom, Hörmann France, leader sur le marché de la porte de garage et GP Portail, fabricant français de portails aluminium, acier et PVC, portillons et clôtures sur-mesure, propose avec cette « coproduction » un éventail de solutions particulièrement esthétiques permettant de parfaitement harmoniser portail, porte de garage et porte d’entrée. La nouvelle offre, baptisée Trio, conjugue le meilleur des expertises des deux industriels. Ils déclinent un large choix esthétique pour que chacun trouve sa combinaison parfaite : décors bois ou aluminium brossé sur un, deux voire trois éléments de fermeture.

Le panel esthétique de cette nouvelle offre se veut particulièrement riche. Six motifs sont disponibles - Design, Line, Butterfly, Ellipse, Vision et Galet - se complètent d’une palette des 6 couleurs - anthracite métallique, gris anthracite, brun terre, aluminium blanc, aluminium gris ou blanc trafic – et de 3 finitions de décors : Alu inox, Bois frêne et Bois noyer.

Les modèles de portes de garage Hörmann retenus pour cette offre sont des portes de garage LPU 42 à rainures L de 4 panneaux (dimensions de 1 875 x 2 250 mm). Hörmann décline l’habillage de cette série sur divers modèles de portes d’entrée : Thermo 46, Thermo 65 ou encore ThermoSafe. Enfin, concernant les motorisations disponibles pour les portails, Hörmann propose deux options : soit la RotaMatic P (2 battants max 400 kg, pour battant de 2 500 mm de largeur de vantail max et 2 000 mm de hauteur, pour une utilisation de 20 cycles par jour) ; soit la Versamatic P, proposée pour les situations de montage inhabituelles comme par exemple sur piliers étroits (largeur vantail max de battant 3 000 mm x hauteur max de 2 000 mm, poids de 300 kg, 40 cycles quotidiens).

Côté GP Portail, c’est le modèle battant référence Foch qui a été retenu pour évoluer et se parer de ces nouvelles finitions et décors (remplissage horizontal ou vertical, dimensions maxi de 1 000 mm L x 2 000 mm H).