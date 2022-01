@Horizon 2025, le nouveau plan stratégique de l’OPPBTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer OPPBTP Supprimer Démarche prévention Supprimer Prévention Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’organisme lance un nouveau plan quinquennal pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de prévention. Si les enjeux ne changent pas – mobiliser les entreprises, faire baisser les accidents graves et mortels, améliorer les conditions de travail –, les moyens pour y arriver sont actualisés.

Depuis 75 ans, l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) accompagne les professionnels du secteur afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et d’améliorer les conditions de travail. Les défis restent les mêmes aujourd’hui mais ce nouveau plan stratégique @Horizon 2025 s’intègre dans un contexte bien différent du précédent. Et les outils pour les relever doivent être adaptés.



Une crise et des ruptures



Fortement perturbés dès mars 2020 par le contexte inédit de la crise sanitaire, les professionnels du BTP ont rapidement réussi à s’organiser et à reprendre leurs activités, notamment grâce au soutien de l’OPPBTP et à son guide de préconisations sanitaires. Le digital, qui a démontré toute sa puissance et son impact durant cette crise, a pris une place incontournable dans la vie de chacun. Parallèlement, les effets de la crise climatique et écologique se sont amplifiés. Une transformation des modes de construction et des métiers est à prévoir, avec des conséquences directes sur la prévention.



Des résultats positifs du précédent plan



Le plan quinquennal Horizon 2020, arrivé à terme en décembre dernier, a mobilisé un nombre croissant d’entreprises et a fait progresser la prévention sur les chantiers. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en cinq ans, 50 552 DU ont été finalisés, 40 300 entreprises ont réalisé une évaluation des risques, 6 133 ont suivi des modules de formation de l’OPPBTP, 75 000 participants ont suivi des réunions d’information… Sur le site preventionbtp.fr, 4,3 millions de téléchargements de documentation technique ont été comptabilisés, ainsi que 8,6 millions de visites cumulées. Des chiffres en progression constante.



Vers une approche positive et incitative



Pour son plan 2025, l’OPPBTP vise plus haut et veut changer de paradigme, afin de passer « d’une prévention subie à une prévention désirée », précise le Secrétaire général Paul Duphil. Le programme, qui comprend les thématiques "terrain", "digital", "futurs métiers" et "jeunes", vise également à promouvoir une "approche positive et incitative de la prévention". Comment ? En établissant le lien entre la prévention et la performance économique de l’entreprise, pour une performance globale. La stratégie de @Horizon 2025 s’articule ainsi autour de cinq priorités d’actions :

1 – Maintien d’une présence forte de l’OPPBTP sur le terrain (assistance, développement du réseau d’entreprises, retours d’expériences, campagnes nationales autour de 7 thématiques : chutes de hauteur, risque routier professionnel, risques chimiques, TMS, heurts engins-piétons, hygiène et intérim)

2 – Information et accompagnement massif des entreprises, notamment des TPE, avec un bouquet d’applications mobiles simples et accessibles (documentations techniques, protocole d’aide, services)

3 – Etude des solutions prévention des métiers de demain (innovations, expérimentations de nouvelles technologies telles qu’exosquelettes, EPI connectés, reconnaissance d’images, datas, etc.)

4 – Formation des jeunes, des nouveaux dirigeants et des intérimaires (modules à distance, réalité virtuelle et escape games) et poursuite du déploiement du Passeport sécurité intérim (PASI)

5 – Démarche positive et incitative en associant la prévention à la performance (intégration du facteur économique dans le discours, renforcement des études et travaux de la chaire académique, vidéos et campagnes de promotion de la performance globale).