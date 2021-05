Hôpital Grand Paris Nord à Saint-Ouen: l'AP-HP doit revoir sa copie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-Saint-Denis Supprimer Autorité environnementale Supprimer Aménagement Supprimer Hôpitaux Supprimer Droit de l'environnement Supprimer Droit de l'urbanisme Supprimer Valider Valider

Qualité de l'air, accessibilité ou encore nuisance sonore: l'Autorité environnementale a invité l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à revoir la copie de son projet de campus hospitalo-universitaire Grand Paris-Nord à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

D'une capacité de 900 lits, le futur hôpital Grand Paris-Nord remplacera les actuels hôpitaux Bichat à Paris et Beaujon à Clichy (Hauts-de-Seine) à l'horizon 2028.

Le projet sera implanté sur le site de l'ancienne usine PSA sur 7,19 hectares. Il est porté par l'AP-HP et l'Université de Paris pour un coût estimé à 1,3 milliard d'euros.

Qualité de l'air et émissions de GES

L'étude d'impact du projet "comporte des informations parfois très générales (...) n'ayant que peu de rapport avec le projet", tacle l'Autorité environnementale (Ae), dans un avis rendu le 21 avril.

Ainsi, elle "recommande de qualifier localement la qualité de l'air en se fondant sur des mesures représentatives" et non sur des mesures de 2018 d'Airparif.

L'étude d'impact "est muette sur les émissions de gaz à effet de serre liées au projet, en phase construction et en phase opérationnelle", poursuit l'Ae.

Nuisances sonores

Au sujet des nuisances sonores, le projet estime le nombre de véhicules d'urgence (ambulances, pompiers, police, service médical) à 84 par jour et une rotation d'hélicoptère tous les trois jours.

L'Autorité environnementale appelle aussi à "évaluer précisément les nuisances sonores" et recommande "de modéliser les bruits de chantier avant le début des travaux, de mettre en place un contrôle de l'environnement sonore et à n'autoriser qu'exceptionnellement le travail de nuit ou les weekends".

Concernant l'accessibilité, la station Garibaldi sur la ligne 13 est la plus proche du futur hôpital. Or cette station "se trouve sur une ligne de métro saturée et non accessible aux personnes à mobilité réduite".

Denis Vemclefs, élu de l'opposition à la mairie de Saint-Ouen, estime qu'"installer un hôpital en plein centre-ville est inapproprié. On supprime par ailleurs deux hôpitaux et 300 lits alors que la crise sanitaire a démontré que nous en avions besoin", regrette l'élu qui indique qu'il contestera "le permis de construire".

L'AP-PH indique de son côté avoir "démarré le travail d'analyse dès publication de l'avis" et rédige avec ses partenaires "les précisions demandées".

"Pour la plupart des recommandations, il y aura des précisions qui ne posent pas de difficulté particulière. Pour certaines, il sera expliqué que les précisions demandées ne pourront être données qu'ultérieurement, dans la phase projet", précise l'AP-HP.

Selon l'AP-HP, l'avis de l'Autorité environnementale "ne comporte pas de risque laissant présager une modification du calendrier prévisionnel".

L'enquête publique doit commencer en septembre.

