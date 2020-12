Hôpital de Cannes Simone Veil : un nouvel établissement pour les personnes âgées en 2023

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Alpes-Maritimes Supprimer Ehpad Supprimer Valider Valider

De nouvelles installations destinées aux personnes âgées seront aménagées dans l’enceinte de l’hôpital Simone Veil de Cannes. Elles seront disponibles à partir de 2023.

La mise en service du futur EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) de l’hôpital Simone Veil de Cannes (Alpes-Maritimes) est prévue en 2023. Suite à l’obtention du permis de construire en novembre 2020, le groupe GCC et l’agence Maes Architectes procèderont à la pose de la première pierre au mois de février 2021.

Les travaux du nouvel EHPAD comprendront différentes constructions : une unité de réhabilitation cognitivo-comportementale, une infrastructure d’hébergement renforcé de 14 lits, une unité de soins de longue durée comptant 40 lits ainsi qu’un pôle d’activités et de soins adaptés de 14 places. Ces installations remplaceront celles des centres gérontologiques des Broussailles et d’Isola Bella pour un coût total de 40 M€. « Cet établissement est essentiel à mes yeux, car il promet aux personnes âgées dépendantes à faibles revenus un accueil et une prise en charge dignes et respectueux », déclare David Lisnard, Président du conseil Surveillance de l’Hôpital Simone Veil.