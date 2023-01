Holcim France : Maud Tarnot nommée directrice du développement durable

Holcim France, leader mondial des solutions de construction, nomme Maud Tarnot à la direction du développement durable, nouvellement créée. Rattachée au PDG François Petry, elle travaillera en étroite relation avec Magali Anderson, Chief Sustainability & Innovation Officer Groupe.

L’action de Maud Tarnot se concentrera autour de la réduction des émissions de CO2, la protection de la biodiversité et le développement de l’économie circulaire. Elle a rejoint Lafarge France (propriété d’Holcim) en 2016 en qualité de responsable de la RSE et des affaires publiques. Passée par l’Unicem et l’Uned, Maud Tarnot a débuté sa carrière au secrétariat général des affaires européennes (SGAE), au sein des services du Premier ministre, après avoir été diplômée de CentraleSupelec.