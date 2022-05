Holcim finalise le rachat du groupe vendéen PRB

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée PRB Supprimer Industrie Supprimer Vendée Supprimer Matériaux Supprimer Isolation Supprimer Façade Supprimer Négoce Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Le cimentier suisse a finalisé le rachat du fabricant de revêtements de façades notamment pour l'isolation thermique, accélérant la diversification de ses activités.

Holcim se renforce sur le marché de la rénovation et de l'isolation thermique : le cimentier a en effet annoncé avoir finalisé l'acquisition du groupe vendéen PRB.

Fondée en 1975 et basée à La Mothe-Achard, PRB fabrique des enduits pour la protection, l'isolation et la décoration des façades mais aussi des colles, produits de sols, peintures et mortiers techniques pour le gros oeuvre.

L'entreprise emploie plus de 700 personnes et s'appuie sur cinq usines, 26 entrepôts ainsi que sur un réseau de 1300 distributeurs. En 2022, son chiffre d'affaires devrait se monter à 340 millions d'euros.

Solutions et Produits

Son rachat permet au groupe suisse d'avancer dans ses objectifs concernant sa nouvelle division appelée Solutions et Produits. D'ici 2025, il entend faire en sorte que cette nouvelle division génère 30% des ventes du groupe, indique-t-il dans un communiqué.

L'an passé, Holcim avait racheté l'américain Firestone Building Products auprès du groupe japonais Bridgestone pour 3,4 milliards de dollars, mettant ainsi un pied dans les produits d'isolation pour toiture.

Le groupe avait alors mis en place une nouvelle division qui doit lui permettre de diversifier ses activités dans le bâtiment. Cette nouvelle division a depuis été renforcée avec le rachat en février de l'américain Malarkey Roofing Products, spécialisé dans les toitures pour l'immobilier résidentiel.