HLM : le plan de relance à 4,5 milliards d’euros d’ICF Habitat

La filiale de la SNCF ICF Habitat acte un vaste plan de relance de la construction et de la réhabilitation de son patrimoine sur 10 ans pour 4,5 milliards d’euros.

En plein reconfinement et alors que 2020 sera une petite année en terme de production neuve (lire encadré), ICF Habitat détonne. Son nouveau directeur général, Romain Dubois, annonce en exclusivité au Moniteur le lancement d’un plan d’investissement massif, dès 2020 et pour les dix prochaines années, de 4,5 milliards d’euros. Objectif : accélérer sur la production de logements nouveaux et la réhabilitation de son patrimoine.

18 000 logements nouveaux et 17 000 réhabilitations

Sur la décennie à venir, ICF Habitat veut produire 18 000 HLM nouveaux (via des acquisitions ou des constructions). Pour y parvenir, l’organisme de logement social mobilisera 3,7 milliards d’euros. Ces logement se situeront dans les métropoles et les zones les plus tendues, « et celles, souvent les mêmes, qui correspondent aux attentes des cheminots, en particulier près de 7 500 logements sur les 18 000 de Ile-de-France », détaille Romain Dubois.

