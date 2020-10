Hitachi dévoile sa nouvelle gamme de pompe à chaleur air-eau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Hitachi Supprimer France Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Valider Valider

Hitachi présente sa dernière innovation en matière de pompe à chaleur air-eau. Intitulée “Yutaki S Combi R32”, cette gamme de chauffage à moyenne température et de production d’ECS s’adapte aux petits espaces.

Conçue pour offrir une température de sortie d’eau pouvant aller jusqu’à 60° C, sans résistance électrique d’appoint, la pompe à chaleur air-eau, Yutaki S Combi R32, est dotée d’un ballon d’eau chaude sanitaire (ECS), qui assure les besoins d’une famille de six personnes. Grâce à sa plage de fonctionnement - pouvant aller de -25° C en chauffage à 46° C en refroidissement - et sa plage de puissances nominales - pouvant aller de 4,3 à 8 kW en chauffage, cette gamme répond à tout type de besoin, à tout moment de l’année, même lorsque les conditions extérieures sont les plus extrêmes. Au niveau de la performance énergétique, Yutaki S Combi R32 est labellisé A+++, et possède une SCOP pouvait aller jusqu’à 4,6.

Pratique et silencieuse

Grâce à ses unités intérieures de seulement 45 cm de large, cette nouvelle gamme s’installe facilement dans les petits espaces, tel qu’un placard de cuisine. C’est un produit qui peut remplacer la traditionnelle chaudière murale. Avec une valeur de 37dB(A) pour le module intérieur, Yutaki S Combi R32, assure à ses utilisateurs, confort et tranquillité. Ce produit s’adapte au marché du neuf.