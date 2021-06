Hirsch, Knauf, Akzo Nobel, Geberit : les services lauréats des Trophées du négoce 2021

dossier Trophées du négoce 2021 : un palmarès de post-crise

Les industriels innovent aussi par les services qu'ils apportent aux négociants. Voici les quatre lauréats de cette édition des Trophées 2021.

Trophée Gestion des déchets (ex aequo) : Knauf Circular, le service sur-mesure de Knauf

Un numéro vert suffit au professionnel pour faire enlever sur chantier les déchets propres issus de la pose de PSE Knauf. Ce service, baptisé Knauf Circular, s’accompagne de la mise en place de sacs légers et manuportables, pouvant contenir 1 m3 et commercialisés via les négoces. Dans le coût de ce sac sont intégrés la collecte après remplissage et le recyclage par Knauf. Ce service couvre la France entière. Knauf estime à plusieurs milliers de tonnes la quantité de PSE qui pourra ainsi être recyclée chaque année en France, limitant les volumes transitant dans les déchetteries et contribuant à améliorer le bilan carbone du matériau, le PSE pouvant facilement être revalorisé dans le processus de production.

Trophée Gestion des déchets (ex aequo) : Avec REuse, Hirsch Isolation collecte les déchets de PSE

REuse : c’est le nom donné par Hirsch Isolation à son service de collecte des déchets de PSE sur chantier. La démarche est animée par un chef de marché Hirsch Isolation, qui crée le dialogue avec le distributeur et l’entreprise de pose. Une charte de reprise des chutes est signée par les trois parties. Elle vise notamment à sensibiliser à la question des déchets, à faire respecter le principe de coupe des panneaux de PSE au fil chaud pour réduire la poussière et les matières s’envolant, à faire appliquer les consignes de tri et à conditionner dès la coupe les chutes propres de PSE, dans les sacs Hirsch Isolation. Les usines du fabricant ainsi qu’un réseau de partenaires sont impliqués dans le projet, pour réutiliser les déchets au plus près des chantiers.

Meilleure animation commerciale : Les Geberit Innovation Days, événement digital

House of Geberit : c’est ainsi que la marque a conçu son événement phygital destiné à présenter ses innovations dans de multiples pays. Tout part d’un stand physique réel de 300 m², sur lequel sont filmées les différentes émissions diffusées ensuite en streaming. Neuf modules de 15 à 20 minutes chacun ont rythmé ces journées : présentation des innovations, nouveautés en canalisations et sanitaires, innovations design, propreté et espace, WC lavant, solutions sans contact, systèmes complets, conception et données BIM et enfin services digitaux. Mêlant l’esprit d’un salon avec des contenus à forte valeur ajoutée, l’événement digital de Geberit a su garder le lien entre la marque et ses clients professionnels, et vaut un Geberit un trophée.

Trophée Meilleure application / site Web : Mon chantier avec Mapei, pour les artisans et les négociants

Le service digital Mon Chantier avec Mapei facilite la définition de solutions sur mesure, pour les chantiers de pose de revêtements et de réparation. L’appli prend en compte les tendances contemporaines de l’aménagement intérieur (carreaux grand format, douche à l’italienne…). L’utilisateur peut enregistrer ses chantiers et contacter ses interlocuteurs techniques ou commerciaux de chez Mapei. L’appli guide son choix de produits et facilite le calcul des quantités nécessaires. Le vendeur comptoir peut lui aussi utiliser l’appli, pour mieux prescrire les produits Mapei aux clients en agence, apportant ainsi un conseil technique renforcé. L’industriel prévoit d’ajouter au fil du temps de nouveaux services à cette application, pour créer un écosystème complet, utile aux vendeurs et aux professionnels du chantier.