HIRSCH Isolation – le site web évolue avec de nouveaux services

Le site internet de l’expert de l’isolation en PSE se dote d’un nouvel espace. Accessible sur connexion, il a été pensé comme un parcours autour d’un projet de construction ou de rénovation.

De quelles aides puis-je bénéficier pour mes travaux de rénovation ? Quels produits utiliser pour réaliser ces travaux ? Où se les procurer et par qui les faire installer ?

Voici en résumé les questions que se posent la plupart des clients – particuliers, artisans, entreprises, négoces ou prescripteurs – au moment d’entamer un projet de rénovation ou de construction. Pour accompagner ces clients dans leur réflexion et leurs choix, HIRSCH Isolation, expert français de l’isolation en polystyrène expansé, lance un nouvel espace sur son site internet, accessible gratuitement sur connexion.

Que trouverez-vous sur cet espace ? On vous dit tout dans cet article.

1. Des aides à la décision

Connecté sur son tableau de bord, à l’adresse hirschisolation.fr/mon-compte, l’utilisateur aura accès dans un premier temps au simulateur d’aides financières Simul’Aides. Proposé par France Rénov’ et intégré sur le site HIRSCH Isolation, cet outil en ligne permet d’estimer rapidement le montant des aides mobilisables pour financer des travaux de rénovation.

Une fois ces aides estimées, la seconde étape sera d’identifier les produits compatibles avec les travaux envisagés. Face à la largeur de sa gamme de produits, HIRSCH Isolation a mis en place un configurateur de solutions. L’utilisateur y sera guidé progressivement, à l’aide de questions-clés, vers le produit adapté à son chantier. On y retrouve pour l’occasion les avatars Dédé Téhu, qui orienteront le choix à travers un format « conversation » ludique et dynamique.

2. Des localisateurs

Une fois le produit adapté à son besoin identifié, il est important de savoir où se le procurer. HIRSCH Isolation met à disposition un localisateur de points de vente, qui recense ses distributeurs partenaires à travers la France, qu’il est possible de filtrer par gamme de produits.

La dernière étape du parcours conduit à un localisateur d’entreprises et architectes RGE. Également développé par France Rénov’, cet outil permet de trouver une entreprise, ou d’identifier ses domaines de travaux, parmi la base des professionnels agréés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Au-delà du parcours construit pour l’utilisateur, la vocation de ce nouvel espace web est de faciliter les échanges entre HIRSCH Isolation et ses clients. À cet effet, il sera possible pour l’utilisateur connecté de retrouver tous ses contacts chez HIRSCH Isolation sur son tableau de bord. Les coordonnées du Chef de Marché et le contact Service Clients affectés à son secteur géographique seront disponibles pour fluidifier les échanges.

Un outil de gestion des favoris a également été installé, permettant au client de sélectionner ses produits et documents favoris sur le site internet. Il sera possible d’organiser ces éléments par chantiers, en ajoutant des photos, pour constituer des dossiers personnalisés.

Ce nouvel espace sur le site internet hirschisolation.fr sera amené à évoluer, dans un avenir proche, en intégrant de nouveaux services et outils pour compléter le parcours client. À noter que certains services, comme le configurateur de solutions (du fait de la complexité technique et réglementaire des gammes) ou les contacts internes HIRSCH Isolation, ne seront accessibles qu’aux utilisateurs professionnels.

Retrouvez dès maintenant tous ces outils et services en créant votre compte sur hirschisolation.fr/mon-compte

