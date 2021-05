HIRSCH Isolation développe sa gamme d’isolants PSE à Empreinte Carbone Améliorée avec un premier chantier en prémur isolé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée HIRSCH Isolation : les innovations durables et responsables Supprimer Chantiers Supprimer France Supprimer Valider Valider

Un an après le lancement du premier isolant PSE à empreinte carbone améliorée ‒ Cellomur® Ultra ECA ‒ HIRSCH Isolation dévoile sa solution à empreinte carbone améliorée pour les applications en prémur isolé : Graphipan® 31 ECA. Réalisé à partir de biomasse durable, le panneau Graphipan® 31 ECA bénéficie des hautes qualités thermiques et bas carbone du Cellomur® Ultra ECA.

Avec une empreinte carbone réduite de 60 % par rapport à un PSE classique, le panneau Graphipan® 31 ECA a été choisi pour le chantier du nouveau site de production semi-automatisé et décarboné de SORIBA. Spécialisée dans le béton architectonique, l’entreprise vendéenne SORIBA a lancé, en 2020, l’agrandissement de son site de Fontenay-le-Comte, dédié à la fabrication d’escaliers bas carbone. Inscrite dans une démarche de réduction de l’impact environnementale de ses produits, SORIBA a en effet choisi de limiter l’impact de sa nouvelle usine de 25 % grâce à l’utilisation des solution bétons bas carbone. La solution Graphipan® 31 ECA a été retenue pour l’isolation en prémur des espaces communs de l’usine et pour la chambre de durcissement du béton chauffée.

Graphipan® 31 ECA : une solution adaptée à de nombreuses applications industrielles

Spécialiste de l’isolation pour un habitat durable et responsable, HIRSCH Isolation lançait, il y a 1 an, le premier polystyrène expansé issu de la biomasse en France. Pour répondre aux besoins spécifiques des chantiers, HIRSCH Isolation décline son isolant à empreinte carbone améliorée pour les applications industrielles, dont les prémurs isolés. Certifiée ISCC Plus, la nouvelle solution Graphipan® 31 ECA est légère, non hydrophile et adaptable dans de nombreux formats pour s’insérer dans les murs préfabriqués. L’isolant Graphipan® 31 ECA est réalisé à partir de ressources renouvelables. Le composant ainsi obtenu est parfaitement sain et garantit les mêmes qualités isolantes qu’un PSE classique. Conçu dans une démarche bas carbone, le procédé de transformation en panneaux ne génère aucune surconsommation d’énergie et ne modifie pas les habitudes de pose.

Avec une empreinte carbone améliorée, le panneau Graphipan® 31 ECA répond aux exigences de la RT 2012, au label E+C- et aux futures exigences de la RE 2020. 100 % recyclable, plus économique que la plupart des matériaux isolants bas carbone, et avec une meilleure performance thermique, le Graphipan® 31 ECA permet de réaliser des chantiers propres et dans les mêmes délais que les applications traditionnelles. Son excellente durabilité assure de très hautes performances tout au long de son cycle de vie.

Conductivité thermique : 0,031 W/(m.K) - certifié ACERMI 19/081/1419/

Résistance à la traction perpendiculairement aux faces (20 à 300 mm) : 120 kPa

Réaction au feu : Euroclasse E

FDES vérifiée et publiée sur la base INIES

Les premières applications pour des bâtiments bas carbone

Consciente des enjeux environnementaux actuels et des mutations auxquels le secteur du bâtiment doit faire face, SORIBA s’investit depuis plusieurs années pour réduire l’impact carbone de ses produits de construction. C’est en 2020, sur le chantier du collège Ellul à Bordeaux, que l’entreprise a eu l’idée d’intégrer l’isolant à empreinte carbone améliorée de HIRSCH Isolation dans ses façades en béton préfabriquées. Référence en matière d’environnement, le bâtiment vise les labels E+C-, Effinergie et BBCA.

Après cette première expérience concluante, SORIBA intègre l’isolant Graphipan® 31 ECA dans ses murs préfabriqués Bétomur® RTH Coffré destinés à sa nouvelle usine d’escaliers bas carbone. L’objectif cette fois est de réduire l’impact environnement du bâtiment d’environ 25 %, une économie carbone chiffrée à 151 tonnes équivalent CO2. La construction de l’usine de Fontenay-le-Comte intègre des solutions bétons bas carbone et du béton à base de CEM III A pour l’ensemble du lot gros œuvre.

Pour l’isolation de la partie chauffée, la chambre de durcissement, et des espaces communs pour le personnel, SORIBA intègre l’isolant Graphipan® 31 ECA dans sa solution Bétomur® RTH Coffré : deux parois extérieures en béton préfabriqué servant de coffrage, un isolant Graphipan® 31 ECA et un vide central permettant le coulage d’un noyau béton. Outre les qualités thermiques du Graphipan® 31 ECA, la facilité de mise en œuvre permet de gagner du temps lors de la fabrication des prémurs : les panneaux sont simplement coupés à la dimension. Fabriquées dans l’usine du Groupe à Challans, les façades Bétomur® RTH Coffré sont livrées prêt-à-monter sur le chantier.



2 000 m² de façades intègrent la solution Graphipan® 31 ECA :

Bâtiment 1 : espaces communs pour le personnel attenant à l’usine

(surface totale du bâtiment : 5 5000 m²)

Isolation en prémur (1 000 m²) : Bétomur® RTH Coffré avec l’isolant Graphipan® 31 ECA

Hauteur : 3,80 m.

Épaisseur des parois béton : 200 mm

Épaisseur de l’isolant : 150 mm

Résistance thermique (R) du bâtiment : 4,9 (m².K/W)

Dimension des panneaux : 3,50 m x 9,80 m max.

Bâtiment 2 : chambre de durcissement chauffée

(surface totale du bâtiment : 1 000 m²)

Isolation totale du bâtiment (1 000 m²) : Bétomur® RTH Coffré avec l’isolant Graphipan® 31 ECA

Hauteur : 9 m.

Épaisseur des parois béton : 230 mm

Épaisseur de l’isolant : 200 mm

Résistance thermique (R) du bâtiment : 6,5 (m².K/W)

Dimension des panneaux : 3,90 m x 9,80 m max.



Actuellement en cours de finalisation, le nouveau bâtiment sera opérationnel dès l’été 2021. Pour aller plus loin dans sa démarche de décarbonation, 98 % des apports de chaleur (soit 540 MWh/an) du nouveau process industriel seront produits grâce à une solution géothermique. Les bâtiments seront équipés de panneaux photovoltaïques afin de produire et autoconsommer 30 % de ses besoins en électricité.

Architecte : Stéphane Chabrol Architecte, Inteco // Maîtrise d'Ouvrage : SORIBA

Surface totale de la nouvelle usine : 6 500 m² - Début de Chantier : été 2020 – Fin de chantier : été 2021

