Hilti lance Nuron, sa nouvelle plateforme sans fil 22 V tout-en-un

Le spécialiste en outillage professionnel pour le BTP a dévoilé sa nouvelle plateforme de batterie 22 volts haute performance et connectée, accompagnée d’un parc de plus de 70 outils pour toutes les applications.

Fini les différentes sources d'énergie sur les chantiers, les outils filaires et les outils thermiques, fini les différents voltages pour différentes applications… Hilti lance Nuron, une plateforme comprenant 70 nouveaux outils fonctionnant sur un système de batterie unique de 22 V. Grâce à son interface repensée pour assurer un transfert de puissance plus élevé, la nouvelle batterie 22 V Nuron fournit plus du double de la puissance des 22 V actuels et permet de réaliser toutes les applications, des plus légères aux plus lourdes, même celles qui étaient auparavant réservées aux outils filaires.



Une batterie 22 V en cinq modèles



Pour s’adapter aux besoins, la batterie 22 V Nuron est proposée en 5 versions, de la plus compacte (B22-55) pour des outils légers et maniables, à la plus haute capacité (B22-255) pour des travaux intensifs tels que le perçage à percussion, le burinage, la démolition. Toutes les batteries sont interchangeables et compatibles avec tous les outils 22 V Nuron. Avec un adaptateur, elles sont également utilisables avec les outils Hilti de la plateforme 22 V existante. Très résistantes, les batteries 22 V Nuron sont renforcées d’une coque en fibre de verre et de pare-chocs extérieurs, et leur partie électronique est entièrement étanchéifiée contre la poussière et l’humidité.



Connectée pour plus de productivité



Tous les outils de la plateforme génèrent des données qui sont stockées sur les batteries 22 V Nuron et envoyées vers le cloud lors de chaque charge. Les informations collectées concernent l'utilisation de l'outil, le lieu de charge et l'état de la batterie. Elles peuvent servir à alerter l’utilisateur si une action est nécessaire immédiatement (état critique de la batterie, pour un échange rapide), ou peuvent être consultées sur mobile ou sur ordinateur via le logiciel ON!Track (pour localiser le dernier lieu de chargement, connaître l’état des batteries ou détecter les matériels inactifs).



Santé et sécurité améliorées



Les outils Nuron sont équipés du système de réduction des vibrations (AVR) et compatibles avec les dispositifs de récupération des poussières (DRS) Hilti. Le contrôle anti-torsion (ATC) est disponible sur de nombreux outils. Deux autres technologies d’arrêt instantané ont été développées pour accroître la sécurité avec les meuleuses d'angle : 3D ATC, qui éteint la machine en cas de mouvement soudain et incontrôlé, et SensTech, qui active le frein en cas de retrait de la main de l'outil.

La nouvelle plateforme Nuron sera disponible en France dès le 3 octobre 2022.