Hexaom fait une bonne année 2020 porté par la rénovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hexaom Supprimer CMIste Supprimer Maison individuelle Supprimer Résultats annuels Supprimer Résultats annuels BTP Supprimer Résultats annuels immobilier Supprimer France Supprimer Logement Supprimer Valider Valider

L'activité du premier constructeur français de maisons individuelles a progressé de près de 5% en 2020 grâce notamment à un rebond au second semestre dans ses activités de rénovation, malgré le contexte de crise sanitaire.

En 2020, Hexaom a enregistré une hausse de 4,8% de son chiffre d'affaires, à 881,8 millions d'euros, une croissance qui s’est majoritairement opérée sur le second semestre. Tous les métiers du groupe ont vu leur activité progresser.

Si l'activité Construction s'affiche en légère croissance (+0,1%), à 694,4 millions d'euros, c'est surtout le résultat de la branche rénovaiton qui marque les esprits. Très fortement pénalisée par le confinement durant le premier semestre, elle a réalisé une progression de 8% sur l'année, et de 20,3% au seul second semestre, à 153,3 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Les activités promotion immobilière et aménagement foncier ont été en très forte hausse, à respectivement 23,6 millions d'euros, contre 2,1 millions en 2019, et 10,8 millions contre 4 millions en 2019 avec la montée en puissance d’Hibana , la société de promotion immobilière créée en 2018, et l’intégration en année pleine du groupe Plaire, le constructeur de maisons individuelles, promoteur et lotisseur.

Le résultat net annuel ressort à 19,7 millions d'euros, en hausse de 6,5%.

Les commandes en rénovation en hausse de 244%

Sur le plan des prises de commandes, l'activité construction a vu un repli sur l'année de 3,4% en valeur mais elle "reste très bien orientée sur les deux premiers mois de l’année 2021 avec des prises de commandes en hausse de +4,5% en nombre et +7,9% en valeur", selon le groupe.

Dans la Rénovation, les prises de commandes, en retrait de 5,3% sur l'année par rapport à 2019, sont sur les deux premiers mois de l'année 2021, "en très forte hausse de +244% par rapport à la même période de l’exercice précédent", précise-t-il.

Hexaom anticipe "un objectif de chiffre d'affaires proche du milliard d’euros à fin 2021".