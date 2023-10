Le numéro un français de la construction de maisons individuelles, le groupe familial Hexaom, a de "bonnes perspectives" pour 2023 et se dit "armé" pour traverser les conditions de marché difficiles de 2024, a-t-il communiqué mercredi 4 octobre.

Comme les autres constructeurs et promoteurs, le groupe normand est mis en difficulté d'une part par la hausse des coûts de construction, alimentée par l'inflation des matériaux et une réglementation environnementale plus stricte, d'autre part par les difficultés d'accès au crédit immobilier pour les acquéreurs.

Si le groupe basé à Alençon estime que "les conditions de marché resteront difficiles en 2024 notamment sur le 1er trimestre, et anticipe une décroissance de la production de l'ordre de 25 à 30%", il indique "être armé pour traverser ce cycle de marché et en sortir une nouvelle fois renforcé dans chacun de ses métiers".

Pour l'année 2023, le groupe s'attend à "une croissance de son chiffre d'affaires annuel (à périmètre d'activités comparable) de l'ordre de 5 à 7% avec une rentabilité opérationnelle en amélioration".

522 M€ de CA

Au premier semestre, le propriétaire de la marque Maisons France Confort a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 10,3% sur un an à 552 millions d'euros, avec une progression de 10,8% dans la construction de maisons, son coeur de métier.

Sur la même période, le résultat net part du groupe s'est établi à 14,6 millions d'euros, contre 100 000 euros au premier semestre 2022, et le résultat opérationnel a progressé de 4,3% à 21,6 millions, soit une marge opérationnelle de 3,9%.

Le groupe indique cependant avoir procédé à la "déconsolidation" d'une filiale placée en redressement judiciaire en juin 2023, dans ses comptes établis au 30 juin 2023.

Dans un contexte de rapide remontée des taux d'intérêt, les prises de commandes réalisées à fin août dans l'activité construction de maisons sont en repli de 39,8% en valeur et de 44,8% en volume par rapport à la même période de 2022.