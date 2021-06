Heroal lance son configurateur de commandes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Numérique Supprimer Volet roulant Supprimer Protections solaires Supprimer France Supprimer Valider Valider

Heroal lance un nouvel outil numérique qui permet à ses clients de préparer leurs projets et de commander en ligne, via un configurateur, les produits du catalogue Heroal Ready, dédiés aux volets roulants et aux protections solaires.

Comme bon nombre de ses confrères, le fabricant allemand de solutions système en aluminium Heroal lance un configurateur spécialement dédié aux volets roulants et protection solaire. Ce nouvel outil vise à simplifier, accélérer et sécuriser le processus de saisie et de commande pour ses clients. Ils peuvent désormais configurer en ligne les éléments préfabriqués Heroal Ready pour volets roulants et protections solaires très rapidement, établir des devis et passer des commandes en direct chez Heroal.

L'ensemble du processus est ainsi optimisé et sécurisé.



Une garantie de faisabilité

Le configurateur permet de sauvegarder un nombre illimité de configurations, de projets et d'offres et de les modifier ultérieurement en fonction des besoins. La faisabilité technique des conceptions est vérifiée dès leur saisie, ce qui garantit la afin de les ajouter aux projets de manière récurrente. La gestion des projets et des offres s'effectue dans un tableau de bord structuré. Les offres peuvent ainsi être triées selon une arborescence de dossiers individuels et les projets réalisés peuvent être archivés afin de maintenir le tableau de bord à jour et ordonné.



Des possibilités de personnalisation

Les données relatives aux ventes et aux articles, ainsi que les conditions d'achat individuelles sont mises à jour dans le configurateur Heroal et sont automatiquement transférées aux configurations, aux offres et aux commandes, ce qui réduit les risques d'erreur. Les prix de vente peuvent être transférés automatiquement via des valeurs prédéfinies pour tous les articles d'une offre. Une saisie manuelle est également possible.

Si le professionnel le souhaite, les devis sont automatiquement établis avec les données de la société et peuvent être complétés par des éléments supplémentaires (par exemple, les coûts de montage) si nécessaire. Ces éléments peuvent être sauvegardés dans la zone “Mes éléments” afin de pouvoir y accéder à tout moment. Pour accélérer encore le processus de traitement, les devis peuvent être générés directement à partir du configurateur Heroal. Le configurateur peut être consulté par les clients à tout moment, même en déplacement via le “Communicateur Heroal, environnement de travail numérique du fabricant.