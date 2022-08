Herige veut racheter MGT Menuiserie Bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Stores et fermetures Supprimer Atlantem Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe vendéen est entré en négociation exclusive pour reprendre le fabricant breton de portes et fenêtres en bois.

Actuellement, Herige est pris de fringale. Huit mois après avoir croqué Activence, un spécialiste des volets roulants et battants implanté à Vitrolles (Paca) ; cinq mois après avoir mangé Audoin et Fils Béton, un exploitant aquitain de trois centrales à BPE et d’une plateforme regroupant du négoce de granulats, du traitement d’inertes et une installation de lavage de granulats ; quinze jours après avoir jeté son dévolu sur Poralu Groupe, une entreprise rhônalpine spécialisée dans la menuiserie ; la société familiale vendéenne annonce être entré en négociations exclusives pour le rachat de MGT Menuiserie Bois.

Un chiffre d'affaires de 7 M€



Si l’opération aboutit, l’entreprise présidée par Benoît Hennaut mettra la main sur un fabricant reconnu de portes et fenêtres en bois depuis une quarantaine d’années. Ce dernier dispose d'une unité industrielle 13600 m² à Guillac et emploie 45 salariés. En année pleine, il réalise un chiffre d'affaires de 7 M€. D’après le communiqué, « la finalisation de cette opération est envisagée au plus tard fin août 2022 à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel. »

Se positionner sur un marché porteur

Cette nouvelle acquisition viendra compléter le périmètre d'Atlantem, l’activité menuiserie industrielle d'Herige. Elle permettrait de renforcer « ses capacités de production afin de répondre à un marché du bois porteur dans le cadre de la décarbonation des bâtiments, de la mise en œuvre de la RE 2020 et de la dynamique de la gamme AM-X. » Pour rappel, Atlantem est la deuxième activité de la société vendéenne. Elle a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 165,7 M€, en hausse de 25,8 % (en comparable) par rapport à 2020 et de 19 % par rapport à 2019.

