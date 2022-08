Herige : un bon premier semestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Entreprises Supprimer Herige Supprimer Atlantem Supprimer Edycem Supprimer VM Supprimer Vendée Supprimer France Supprimer Valider Valider

Sur le second trimestre 2022, l’activité du groupe vendéen de négoce et d'industrie grimpe de +10 % par rapport à 2021. Pour l'ensemble du semestre, Herige enregistre un chiffre d'affaires de 413 M€, en croissance de +10,2 %.

La publication des résultats du second trimestre 2022 du groupe Herige confirme la tendance enregistrée depuis le début d’année. Le groupe vendéen « poursuit sa dynamique de croissance». Il affiche un chiffre d'affaires de 219,2 M€ en progression de 10 % (+7,7% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2021. « La croissance bénéficie d'un effet prix et dans une moindre mesure d'un effet volume/mix produits favorables.

Belle activité de la menuiserie

Dans le détail, le négoce de matériaux (VM) croit de 6,4 %, tiré par le gros œuvre et les travaux publics. « Néanmoins, l’activité subit sur ce trimestre un ralentissement du marché affecté par les hausses de prix. » Bénéficiant d’un « effet prix favorable », la branche béton (Edycem) réalise une progression de +4,4% (-1,7% à périmètre comparable en intégrant l’acquisition d’Audoin et Fils Béton sur deux mois). Quant à la branche Menuiserie industrielle (Atlantem), elle progresse encore et toujours à rythme élevé. Elle affiche une croissance de +22,2% (+16,7% à périmètre comparable). « L’activité continue d’enregistrer une forte demande sur les canaux de distribution orientés sur la rénovation et sur le produit AM-X. »

Un premier semestre positif

Résultat, sur l'ensemble du premier semestre, Herige enregistre un chiffre d'affaires de 413,0 M€, en croissance de +10,2% (+8,7% à périmètre comparable) par rapport à la même période en 2021. Le négoce affiche une croissance de 9,3 % (à périmètre comparable) à 225,5 M€, la menuiserie de + 11,6 % (périmètre comparable) à 102,7 M€ et le béton de +2,5 % (périmètre comparable) à 72,6 M€.