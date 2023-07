Herige résiste au premier semestre : menuiserie en flèche, négoce en berne

Sa présence sur plusieurs segments de l’univers du BTP permet au groupe Herige d’affronter relativement bien les soubresauts de la filière du bâtiment, comme le prouvent les derniers chiffres de son bilan semestriel, dévoilé le 25 juillet 2023. Au cours du 2e trimestre 2023, le groupe dégage un chiffre d’affaire de 228 M€, en progression de 4% (-5,1%% à périmètre comparable) par rapport à la même période de l’exercice 2022. Cette évolution positive est due au double facteur de « l’effet prix » (inflation forte) et des acquisitions du groupe, atténuée cependant par l’impact d’un calendrier défavorable de deux jours au cours de la période.

Le groupe tiré par la menuiserie industrielle

Les trois pôles d’activité d’Herige constituent dans ce bilan un paysage pour le moins contrasté.

La menuiserie industrielle – Groupe Atlantem – enregistre un chiffre d’affaire en progression de 38,4% (+2,8 à périmètre comparable), grâce aux trois dernières acquisitions des sociétés Activence, MGT et Poralu.

L’industrie du béton – Edycem – est elle aussi en croissance, même si elle moins spectaculaire : 4,3% (+1,8% à périmètre constant). Cette activité bénéficie elle-aussi d’une acquisition, les centrales Audouin & Fils, et de l’orientation favorable du marché du béton prêt à l’emploi.

Le négoce plombé par la crise du neuf

L’activité négoce de matériaux – VM Matériaux – est la plus touché par le décrochage du marché de la construction et s’inscrit en baisse de 11,2% au premier semestre 2023. Contrairement aux deux autres pôles, il n’y a pas eu d’opération de croissance externe. Mais surtout, cette activité est la plus impactée par une forte baisse des volumes d’achats de matériaux entraînée par l’effondrement de la construction neuve.

Face à une conjoncture à nouveau incertaine, les dirigeants d’Herige rappellent leur priorité : « continuer à consolider son niveau de performance opérationnelle. Le Groupe peut s’appuyer sur la pertinence de son positionnement stratégique orienté sur les marchés de la rénovation et de la réhabilitation, ses actions commerciales et industrielles et sur une offre adaptée aux enjeux énergétiques et de décarbonation ».