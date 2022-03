Herige renforce son activité menuiserie en PACA

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Herige Supprimer Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur Supprimer Atlantem Supprimer Stores et fermetures Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe vendéen vient de reprendre les actifs d’Activence, une société implantée à Vitrolles et spécialisée dans la production de volets roulants et de volets battants. Elle était en redressement judiciaire.

Le Groupe Herige a repris son expansion. La société vendéenne vient de mettre la main sur les actifs d’Activence, une entreprise spécialisée dans la production de volets roulants et de volets battants avec une usine de 3500 m². Implantée à Vitrolles depuis dix ans, elle connaissait des difficultés depuis plusieurs années et le Tribunal de commerce de Salon de Provence avait prononcé le 27 janvier 2022 son redressement judiciaire et valider son plan de continuation. En 2020, elle avait réalisé un chiffre d’affaires de 9,3 M€ en 20220 mais enregistré des pertes de près 275 000€. Dans son communiqué, le Groupe Herige annonce conserver l’ensemble des 53 salariés de l’entreprise.

Leader de la fermeture en PACA

Avec cette acquisition, la société vendéenne cherche à consolider « les positions de son activité menuiserie Atlantem en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. « Les synergies industrielles qui seront mises en place avec l’usine d’AtlantemT basée à Marseille depuis 2009, permettront d’optimiser les techniques de production, d’enrichir la gamme de produits avec notamment les volets battants et d’élargir le portefeuille clients, pour créer un pôle leader de la fermeture en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. »

Cela faisait deux ans que le Groupe Herige n’avait pas sorti son carnet de chèque. Ses dernières acquisitions remontent en effet à 2020 avec le rachat de six centrales à béton implantées en Sarthe (72) et en Mayenne (53) auprès de BHR.