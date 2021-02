Herige réalise un bon 4e trimestre 2020

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Stores et fermetures Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Résultats annuels Supprimer Entreprises Supprimer Herige Supprimer VM matériaux Supprimer France Supprimer Valider Valider

La société vendéenne a réalisé un chiffre d'affaires de 168,6 M€, en progression de 10,5 % (8,6 % à périmètre comparable). Sur l’exercice 2020, l’activité du Groupe est « en repli limité » de 3,5 %.

La publication des résultats du quatrième trimestre 2020 du Groupe Herige confirme le rebond de l’activité observé depuis l’été, et ce, en dépit d’un « impact calendaire défavorable et d’une nouvelle période de confinement liée à la crise sanitaire. » La société vendéenne a donc réalisé un chiffre d'affaires de 168,6 M€, en progression de 10,5% (8,6% à périmètre comparable) par rapport à la même période en 2019. Un dynamisme porté par les trois métiers du groupe.

Croissance à deux chiffres pour la menuiserie

Dans le détail, la branche Négoce a cru de +7,7 % notamment en raison de « la très forte activité des travaux publics » et l’industrie du béton de +19,3 % (+30,8 % au courant). Quant à la menuiserie industrielle, elle a vu ses ventes grimper de 10,8 % (effet calendaire à +2 jours). Et le communiqué financier de préciser : « L’activité enregistre une forte progression sur l’ensemble de ses canaux de distribution axés sur le marché de la rénovation et maintient une dynamique positive portée par les entrées de commandes du produit. »

Un chiffre d’affaires 2020 de 600,4 M€

A l’issue de l’exercice 2020, Herige a réalisé un chiffre d’affaires de 600,4 M€, « en repli limité de 3,5% ». Retraitée des fermetures de Brem, Brico St Aignan, La Rochelle, Brico Le Blanc et Brico Mirabeau pour le négoce de matériaux, de Béton du Poher et des sites du secteur Sarthe-Mayenne pour l’Industrie du Béton et de TBM Menuiserie pour la Menuiserie industrielle, l’activité recule de 4,9%.