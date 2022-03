Herige: de solides performances pour 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Herige Supprimer Atlantem Supprimer Edycem Supprimer Résultats annuels Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le groupe vendéen affiche une progression de ses ventes de 18,6 % par rapport à 2020 et de 14,5 % par rapport à 2019.

Herige vient de publier ses comptes pour l’année 2021, et le bilan est solide. L'entreprise vendéenne a publié au titre de l'année passée un chiffre d'affaires record de 712 M€, en croissance de 18,6 % par rapport à 2020 (et 18,8 % à périmètre constant) et de 14,5 % par rapport à 2019. Dans ce contexte de croissance des volumes, la société affiche « un niveau de marge brute à 279,0 M€ en progression de 48,2 M€ par rapport à 2020 (+45,0 M€ par rapport à 2019), représentant un taux de marge brute de 39,2 % du chiffre d'affaires, en croissance de 0,7 point par rapport à 2020 (+1,6 point par rapport à 2019).»

Sur le même sujet Le groupe Herige affiche des résultats record

REX et taux de marge en hausse

Et afin d'être complet, son résultat d'exploitation s'améliore fortement à 31,2 M€ (+58,4 % par rapport à 2020 et +70,5 % par rapport à 2019) et son EBITDA progresse de 34,3 % à 46,9 M€, et cela « malgré les tensions sur les matières premières, le transport et l'énergie.» Quant au résultat net part du Groupe, il a été multiplié par près de deux à 19,1 M€. Et le taux de marge d’exploitation s'élève à 4,4 % contre 3,3% un an auparavant et 2,9 % en 2019.