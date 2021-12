Herblay-sur-Seine : plusieurs rues vont être rénovées

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

Quelques travaux de rénovation seront terminés durant ce mois de décembre 2021.

Comme chaque année, la municipalité d’Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise) rénove les rues de la ville afin de garantir la sécurité des usagers (automobilistes, piétons et cyclistes). Pour 2021, trois chantiers seront achevés durant cette fin d’année. Le premier concerne la rue de Conflans, dans le quartier de l’Orme Macaire. La chaussée a notamment été refaite. Des ralentisseurs ont également été aménagés et une nouvelle piste cyclable a été créée. Les travaux ont aussi permis d’élargir les trottoirs et de les mettre aux normes d’accessibilité. À cela s’ajoutent l’enfouissement des réseaux aériens et l’aménagement des espaces verts. Cette dernière opération doit notamment être réalisée durant ce mois de décembre.

Du côté de la rue Alexandre-Dumas, dans le quartier des Bayonne, le chantier a porté sur le renouvellement de la chaussée, ainsi que sur la création d’une voie cyclable, d’espaces végétalisés et d’un trottoir respectant les normes d’accessibilité. De nouveaux candélabres ont aussi été posés. Des opérations similaires ont par ailleurs été menées avenue du Général-Leclerc et avenue Foch, dans le quartier du Val de Seine.