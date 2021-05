Herblay-sur-Seine : la Ville lance un appel aux dons pour restaurer l’église Saint-Martin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La Ville d’Herblay-sur-Seine envisage des restaurations dans l’église Saint-Martin. Elle a lancé un appel aux dons pour financer le futur chantier.

Un appel aux dons a été publié sur le site officiel de la ville d’Herblay-sur-Seine (Val-d’Oise). L’initiative vise à financer de futurs travaux de restauration dans l’église Saint-Martin. Elle s’inscrit dans une démarche de conservation de l’édifice qui date du XVIIIe siècle. Le projet est mené en collaboration avec la Fondation du Patrimoine. « De nombreuses fissures (intérieures et extérieures) et une dégradation d’enduits mettent en péril l’église et son ouverture au public », a déclaré la Fondation du Patrimoine avant d’ajouter : « L’église est un lieu patrimonial, historique et culturel, c’est un bien commun à conserver pour les générations futures. »

Le chantier sera réalisé en plusieurs phases. La première inclut des travaux de charpente, de couverture, de maçonnerie et de réparation des vitraux au niveau de la nef ainsi que des bas-côtés nord et sud de l’édifice. Le coût de ce premier lot est estimé à plus de 600 k€. Les deux autres phases porteront sur les rénovations de l’intérieur et de l’extérieur, dont le transept, les chapelles, l’oratoire et la sacristie. Le site sera par la suite mis en lumière.