Herblay-sur-Seine : l’Îlot Jean-Moulin-Les Acacias du groupe scolaire Jean-Moulin inauguré le 5 juillet 2021

Le groupe scolaire Jean-Moulin dispose d’un nouveau dortoir. Le bâtiment, baptisé « Îlot Jean-Moulin-Les Acacias », a été inauguré le 5 juillet.

Philippe Rouleau, maire d’Herblay-sur-Seine, et Marie-Christine Cavecchi, présidente du département du Val-d’Oise, ont procédé à l’inauguration du nouveau logement des enseignants du groupe scolaire Jean-Moulin, le 5 juillet 2021. Le bâtiment réhabilité a été rebaptisé « l’Îlot Jean-Moulin-Les Acacias ». Il a été transformé en dortoir d’une capacité de 84 lits au rez-de-chaussée et en deux salles d’activités avec une cuisine pédagogique à l’étage. Le nouvel édifice a aussi été doté de moyens d’accès et de sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite, ainsi que d’une meilleure isolation thermique.

Les travaux de réhabilitation ont été financés par la Ville d’Herblay-sur-Seine avec des soutiens financiers du Département du Val-d’Oise, de la Région Île-de-France et de la caisse d’allocations familiales.