Hérault : une véloligne va remplacer l'ancienne voie ferrée entre Saint-Jean-de-Védas et Fabrègues

Le 18 novembre 2022, Michaël Delafosse, le président de la Métropole de Montpellier (Hérault), a assisté au lancement des travaux d’aménagement d’une piste cyclable entre les communes de Saint-Jean-de-Védas et de Fabrègues. Une entente a été notamment signée entre SNCF Réseau et la Métropole pour réaliser ce projet.

Le chantier consiste à transformer une ancienne voie ferrée d’une longueur de 8,5 kilomètres en une voie cyclable. L’enlèvement des rails a commencé le 7 novembre 2022 et se terminera en décembre 2022. Notons que la Métropole a conclu un accord avec l’entreprise Renofer pour la récupération et la revalorisation des rails. La liaison douce devrait être opérationnelle en décembre 2024. L’itinéraire de cette ligne passera, entre autres, par le futur lycée de Cournonterral, par les cliniques Saint-Roch et Saint-Jean, par le collège Ray-Charles et par le quartier des Grisettes.

Avec cette opération, la Métropole poursuit son projet de développement des mobilités douces. La piste cyclable est une alternative permettant d’améliorer l’accès au tramway reliant les deux communes et la Métropole, tout en sécurisant le déplacement des usagers.