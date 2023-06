Hérault : un projet culturel pour les Chais des Moulins à Sète

Appartenant au promoteur Christian Gaffinel, les Chais des Moulins sont une friche industrielle de 8 000 m² située le long du canal de la Peyrade, à Sète (Hérault).

Le 13 mars 2023, la Ville a officialisé le rachat d’une partie du site pour y développer un vaste projet culturel. Celui-ci porte notamment sur l’installation du Musée international des arts modestes (MIAM) sur une partie des Chais Dubonnet, constitués de quatre hangars. Des lieux d’exposition temporaire et des espaces d’expérimentation artistique y seront également créés. Une autre parcelle sera composée de la cour centrale et de la Grande Halle centrale. Celle-ci accueillera une grande salle de concert modulable d’une capacité de 500 à 1 500 places. À cela s’ajouteront des espaces créatifs, entrepreneuriaux et événementiels ainsi qu’un bar et un restaurant avec terrasse. Des logements de fonction seront, en outre, construits dans une partie de l’ancien bâtiment du gardien.

Précisons que ce programme d’aménagement d’environ 10 000 m² s’inscrit au cœur de la zone d’aménagement concerté (ZAC) « Est - Secteur Nord de Sète ».