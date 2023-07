Hérault : travaux sur la rue François-Joseph-Gossec jusqu’en novembre 2023

Depuis le 3 juillet 2023, la métropole de Montpellier (Hérault) entreprend des travaux de réaménagement sur la rue François-Joseph-Gossec. Cette opération, qui a pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants, va durer jusqu’au 3 novembre prochain.

Le chantier porte sur la sécurisation des déplacements piétons, cyclistes et des personnes à mobilité réduite. Des bordures vont notamment être mises en place pour séparer les flux de piétons et de vélos. L’opération comprendra également l’amélioration de la desserte du complexe sportif Albert-Batteux et la requalification des espaces publics. S’y ajoutera le renouvellement de l’éclairage public afin de réaliser 75 % d’économie d’énergie. Les travaux s’élèvent à un peu plus de 900 000 euros et sont entièrement financés par la collectivité.

Pour mener à bien cet aménagement, la rue François-Joseph-Gossec est mise en sens unique depuis le giratoire du mas d’Astre vers la commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault). Des itinéraires de déviation sont mis en place par la métropole de Montpellier pour réduire la gêne occasionnée.