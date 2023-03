Hérault : travaux sur la RD4 à hauteur de Cazilhac

Les travaux menés depuis le 6 mars 2023 sur la RD4, à hauteur de la commune de Cazilhac (Hérault), se poursuivent. Ils seront réalisés en deux phases. Ils consistent dans un premier temps à aménager la section entre le pont Neuf et le croisement avec le chemin des Meuses. Les interventions concerneront ensuite la portion entre le chemin des Meuses et le chemin Buisson-de-Robert. Elles permettront de refaire la route afin d’assurer la circulation de tous les modes de déplacement. Soulignons qu’à terme, cette voie passera à 30 km/h. Ce chantier, lancé par le département de l’Hérault et la commune de Cazilhac, durera jusqu’au 30 juin prochain.

L’opération entraîne quelques perturbations sur la circulation routière. En effet, jusqu’à la fin du mois du juin, la route restera fermée aux véhicules entre le pont Neuf et le croisement avec le chemin des Meuses. Des déviations sont toutefois mises en place. L’accès des riverains à leurs habitations est maintenu grâce à un passage piéton sécurisé.