Hérault : travaux sur l’avenue François-Curée à Pézenas

Depuis le 3 avril 2023, des travaux sont engagés au niveau de l’avenue François-Curée, à Pézenas (Hérault), pour la faire passer en sens unique. L’objectif est de diminuer le caractère accidentogène de cette voie trop étroite et à double sens. L’opération permettra également de créer une piste cyclable au nord (côté cimetière) et de réhabiliter le réseau d’adduction d’eau potable. À cela s’ajoutera la rénovation de la voirie incluant les bordures, les trottoirs ainsi que les caniveaux. L’ensemble de ces interventions durera quatre mois. Soulignons qu’une réunion d’information a été organisée par la Ville le 28 mars dernier pour permettre aux riverains et aux habitants de prendre connaissance du chantier.

Le coût de cet aménagement s’élève à plus de 500 000 euros. Le chantier est conduit par trois collectivités dont la Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, qui dirigera la rénovation du réseau d’adduction d’eau potable. Le département de l’Hérault assurera le renouvellement de la couche de roulement et le remplacement des bordures et des caniveaux détériorés. La Ville, quant à elle, prendra en charge l’aménagement de surface, la réfection du revêtement en enrobé sur le trottoir sud et la création d’une piste cyclable.