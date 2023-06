Hérault : travaux routiers à Candillargues

Le département de l’Hérault poursuit son programme de rénovation et d’entretien de son réseau routier. Depuis le 5 juin 2023, il mène des travaux de réaménagement sur la RD106 entre la RD24 et l’entrée d’agglomération de Candillargues (Hérault). Le chantier porte plus précisément sur l’élargissement de la chaussée. À terme, celle-ci devra atteindre une largeur de 5,50 m, plus compatible avec les usages et notamment le passage des bus. L’opération permettra aussi de sécuriser la voie. La collectivité territoriale prévoit, en outre, le désamiantage de la chaussée.

Ces travaux s’inscrivent dans le programme « Route durable » du département de l’Hérault. Ils font suite aux aménagements réalisés en 2021, qui ont permis de rectifier les deux virages les plus prononcés de cet itinéraire. Tout au long de cette intervention, une déviation routière est mise en place et balisée par la RD172.

Pour cet aménagement, le Département a déboursé plus de 500 000 euros.