Hérault : travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable à Montpellier

Dans le cadre du chantier de renouvellement des réseaux d’eau potable à Montpellier (Hérault), le secteur nord de la rue Saint-Louis entre la rue d’Assas et l’avenue Paladilhe est fermé à la circulation automobile. Cette nouvelle étape de travaux se déroule du 17 octobre au 7 novembre 2022.

Les opérations en cours visent à sécuriser et à renouveler l’ancien réseau d’eau datant des années 1960. Ces travaux de modernisation permettront d’économiser près de 4 000 m3 d’eau potable par an. Des déviations ont été mises en place par la Municipalité pour assurer le bon fonctionnement des interventions. La circulation vers Celleneuve ainsi que la ligne de bus 10 sont déviées vers l’avenue d’Assas et la rue Las Sorbès. La circulation piétonne, quant à elle, est maintenue. Par ailleurs, les riverains peuvent accéder aux commerces ainsi qu’aux habitations durant le chantier.

Le coût total du renouvellement des réseaux sur le secteur Saint-Louis s’élève à environ 1 million d’euros.