Hérault : travaux de rehaussement du pont de Carnon

Du 21 janvier au 31 mars 2022, la circulation est interrompue sur le pont routier de Carnon en raison de travaux

Le pont de Carnon, enjambant le canal du Rhône à Sète (Hérault), fait l’objet d’importants travaux au cours du premier trimestre 2022. L’ouvrage va être rehaussé de 90 centimètres pour atteindre une hauteur de 5,94 mètres, afin de faciliter le passage des bateaux de fret circulant sur le canal du Rhône. Dans le cadre du programme de modernisation du canal lancé en 2010, ces travaux sont engagés par l’établissement public Voies navigables de France (VNF), avec le soutien de la région Occitanie. Jusqu’au mois d’avril, ils s’effectueront en trois étapes, et incluront le sciage de la chaussée, le vérinage du tablier et le reprofilage de la chaussée.

Pendant toute la durée du chantier, jusqu’au 31 mars, l’accès à l’ouvrage est fermé, tant aux véhicules qu’aux piétons. En effet, l’établissement VNF, qui pilote l’opération, a mis en place une navette fluviale gratuite pour les vélos et les piétons, et une déviation par le centre de Carnon (D62 et D62E2) pour les véhicules motorisés. Le chantier, mobilisant un budget de 2,3 millions d’euros, est financé par les VNF et la région Occitanie.