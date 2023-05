Hérault : travaux de la rocade de Béziers entre l’échangeur de La Devèze et le rond-point Vincent-Badie

Le département de l’Hérault poursuit l’aménagement de la rocade de Béziers, avec l’objectif d’assurer un contournement total de Béziers pour fin 2026. Un nouveau chantier a été lancé et porte sur la mise en 2 x 2 voies de la rocade biterroise entre l’échangeur de La Devèze et le rond-point Vincent-Badie.

Cette opération, estimée à 5 millions d’euros et entièrement financée par le Département, concerne un tronçon d’une longueur de 1,9 kilomètre. Elle se concentrera, entre autres, sur la construction d’une nouvelle chaussée côté sud et côté zones commerciales. L’installation d’une glissière de sécurité pour séparer les deux sens de circulation est également prévue. En outre, un bassin de rétention et de traitement des eaux pluviales routières va aussi être aménagé. Les travaux de terrassement ont débuté en mars 2023 et devraient prendre fin en septembre prochain. La mise en 2 x 2 voies et la dénivellation du rond-point de l’Ardide seront réalisées entre 2023 et 2026.