Hérault : suppression du trafic de transit sur l’avenue Albert-Dubout

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La municipalité de Montpellier (Hérault) sécurise les modes de déplacement doux sur l’avenue Albert-Dubout en supprimant le trafic de transit sur cet axe routier.

À Montpellier (Hérault), en février 2021, une première phase de sécurisation de l’avenue Albert-Dubout, connue comme étant l’une des voies les plus dangereuses de la commune, a été réalisée avec la suppression du transit dans le sens ouest-est. Dans le prolongement de ce chantier, la municipalité a lancé le 22 août 2022 la deuxième phase de cette opération de sécurisation. Cette nouvelle étape porte, entre autres, sur la suppression complète de ce transit et sur la création d’une piste cyclable paysagère.

Les nouveaux aménagements ont pour objectif de simplifier et de sécuriser l’accès aux établissements scolaires à proximité de l’avenue, et d’apaiser cette voie le long de laquelle des milliers d’habitants vivent à moins d’une centaine de mètres. Par ailleurs, ces aménagements ont pour vocation d’embellir les abords de l’avenue, de désimperméabiliser son sol très minéral, et de réhabiliter l’éclairage avec des dispositifs LED afin d’économiser jusqu’à 75 % d’énergie. Au total, ce chantier, qui prendra fin au printemps 2023, s’élève à 2 millions d’euros.