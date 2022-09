Hérault : suite du chantier de la piste cyclable entre Ganges et Saint-Hippolyte-du-Fort

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hérault Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La construction de la voie verte reliant la commune de Ganges (Hérault) à Saint-Hippolyte-du-Fort se poursuit.

Une ancienne voie ferrée désaffectée située entre les communes de Ganges et de Saint-Hippolyte-du-Fort fait l’objet de travaux de réhabilitation. Un tronçon d’environ 11 kilomètres de cette voie sera transformé en piste cyclable permettant de relier les départements de l’Hérault et du Gard. Les travaux ont été lancés au mois d’août 2022 et le chantier s’étalera sur une période de sept mois.

En continuité des six kilomètres de voies cyclables entre Sumène et Ganges, achevées en 2018, le département de l’Hérault procède à la phase finale des travaux. Cette dernière étape portera sur l’aménagement de la véloroute. À terme, les cyclistes pourront bénéficier de divers services car une halte vélo sera construite. Elle sera équipée de sanitaires, d’une aire de repos et d’un atelier de réparation.

Le coût total des aménagements est estimé à plus de 2 millions d’euros. Près de 56 % des travaux ont été financés par le Département et 44 % du budget sont subventionnés par l’État et la région Occitanie.