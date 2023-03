Hérault : soutien de la Banque européenne d’investissement aux projets éducatifs du Département

La Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé d’octroyer 155 millions d’euros au département de l’Hérault. Ce prêt, signé au début du mois de février 2023, servira à financer la création de nouveaux établissements et d’équipements à vocation pédagogique. Parmi les projets bénéficiaires figurent la nouvelle Maison du littoral et les nouveaux collèges de Port-Marianne, de Maraussan et de Juvignac. La réhabilitation du collège du Crès, qui doit devenir le premier établissement à énergie positive sur le territoire, s’inscrit également dans le programme.

Ce soutien de la BEI contribuera globalement à l’amélioration des conditions d’enseignement. Il permettra également de développer des projets éducatifs tels que le déploiement des équipements informatiques et l’implantation d’espaces de sensibilisation à l’environnement. Par ailleurs, cela permettra à la collectivité d’atteindre ses objectifs de transition énergétique, à travers la création d’équipements éducatifs écoresponsables. Sa démarche repose, entre autres, sur la conception d’infrastructures autonomes à l’impact carbone réduit.