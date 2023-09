Hérault : sélection du château Guillaume de Nogaret, à Marsillargues, au Loto du patrimoine 2023

La Mission Stéphane Bern a dévoilé les sites lauréats du Loto du patrimoine 2023, début septembre. La liste inclut le château Guillaume de Nogaret, à Marsillargues (Hérault). Le projet porte sur la restauration de l’aile nord de cet édifice qui est un vestige du règne de l’ancien roi de France Philippe le Bel. Cette partie regroupe notamment une salle de musique, une salle à manger, une antichambre et une chambre à coucher. Les travaux visent à créer un musée et un parcours de visite au sein de ces espaces. Ces activités culturelles mettront à l’honneur l’histoire, la valeur architecturale et les métiers d’art qu’abrite le château.

Ce projet de rénovation s’inscrit dans la continuité des interventions menées au niveau de la couverture et de la charpente du château, en 2022. L’opération débutera par la restauration du salon de musique et se poursuivra par la rénovation de la salle à manger, de l’antichambre et de la chambre à coucher.

Selon le calendrier prévisionnel, les travaux devraient durer jusqu’en 2026.