Hérault : restructuration et extension du complexe sportif Louis-Boudou

Dans l’Hérault, le projet du complexe sportif Louis-Boudou est un chantier très attendu par les clubs sportifs marseillanais

La restructuration et l’agrandissement du complexe sportif Louis-Boudou à Marseillan (Hérault) font partie d’un projet lancé en 2016. Chiffré à 8,5 millions d’euros et répondant à plusieurs enjeux, le chantier est soutenu financièrement par l’État, la Région, le Département et l’Agglopôle. Il offrira notamment des conditions optimales pour la pratique de plusieurs disciplines et fournira aux clubs sportifs un équipement sécurisé et moderne s’adaptant aux évolutions de la commune en matière d’urbanisme. Ce projet permettra également de réduire les consommations énergétiques ainsi que les charges de fonctionnement. Les travaux, très attendus par les sportifs marseillanais, vont débuter cette année 2022.

Ce projet de restructuration comprend la réalisation d’un nouveau stade de football, de sanitaires, de vestiaires, de tribunes de 260 places, d’un club house et de locaux annexes. Une salle supplémentaire, une salle de gymnastique ainsi qu’un pôle d’accueil sont aussi prévus au sein du complexe. Une aire de jeux sera, par ailleurs, créée à l’extérieur.