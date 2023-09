Hérault : restauration de l’orgue de l’église Saint-Paul, à Frontignan

L’orgue de l’église Saint-Paul, qui fait partie du patrimoine de la commune de Frontignan (Hérault), a été remis en état pour un montant de 4 200 euros. L’instrument, dont le dernier entretien remontait à plus de trente ans, avait fait l’objet d’un diagnostic en 2022. Celui-ci indiquait que malgré son état de marche, sa restauration était devenue nécessaire afin de lui redonner toute sa voix.

Les travaux se sont déroulés en deux phases. La première, débutée en novembre 2022, consistait à remplacer le moteur et à renforcer les installations des jeux d'anches et du grand orgue. La seconde phase, réalisée en avril 2023, a permis de restaurer les soufflets d'alimentation et de réparer les défaillances mécaniques, ainsi que l'accord des jeux d'anches.

La municipalité a décidé de créer l'association La voix des orgues de Saint-Paul afin de représenter légalement l'instrument auprès des pouvoirs publics.